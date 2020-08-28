Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

АТР-тур показал, чем Рублёв и Хачанов занимаются в «пузыре»

АТР-тур показал, чем Рублёв и Хачанов занимаются в «пузыре»
Теннис / ATP 0

АТР-тур на своей странице в «Инстаграме» опубликовал ролик, на котором видно, чем теннисисты занимаются в свободное от игр и тренировок время в «пузыре», созданном в Нью-Йорке для безопасного проведения турнира серии «Мастерс 1000» и Открытого чемпионата США. Игроки играют в настольный теннис, мини-версии гольфа, баскетбола и волейбола. В ролике можно увидеть Доминика Тима, Карена Хачанова, Андрея Рублёва, Роберто Баутиста-Агута, Маттео Берреттини, Джона Иснера, Янника Синнера, Тейлора Фритца, Алекса де Минора и других.

Видео можно посмотреть на странице АТР-тур в «Инстаграме».

«Пузырь» — это зона, где созданы особые меры безопасности для нераспространения коронавируса. Организаторы создали для игроков «Проект Манхэттен», воссоздав в «пузыре» знаменитый район Нью-Йорка.

Манхэттен внутри стадиона. Как выглядит пузырь безопасности US Open глазами теннисистов

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020