Джокович сравнялся с Надалем по числу титулов, завоёванных на «Мастерсах»

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович на турнире серии «Мастерс 1000», который из-за угрозы распространения коронавируса был перенесён из Цинциннати в Нью-Йорк, завоевал 35-й титул на соревнованиях подобного уровня. Джокович догнал по этому показателю испанца Рафаэля Надаля, пропускавшего этот старт.

Третье место по количеству выигранных «Мастерсов» занимает швейцарец Роджер Федерер, побеждавший на подобных турнирах 28 раз. В топ-6 сильнейших игроков «Мастерсов» также входят американец Андре Агасси (17 побед), британец Энди Маррей (14) и ещё один представитель США Пит Сампрас (11).

В финальном матче «Мастерса» в Нью-Йорке Джокович за 2 часа нанёс поражение канадцу Милошу Раоничу со счётом 1:6, 6:3, 6:4.