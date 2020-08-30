Бенуа Пэр, находящийся в «пузыре» US Open, заразился коронавирусом

Французский теннисист Бенуа Пэр сдал положительный тест на COVID-19 и не выступит на Открытом чемпионате США. Об этом сообщает L'Equipe.



Француз, который в первом круге US Open должен был сыграть с Камилем Майхшаком из Польши, уже более недели находится в Нью-Йоркском «пузыре» — изолированном месте, где теннисисты должны провести всё время до завершения американского мэйджора. Такие меры предосторожности были введены именно для того, чтобы избежать массового заражения коронавирусом.



Интересно, что в первом круге соревнований в Цинциннати Пэр играл с хорватом Борной Чоричем, который ранее также перенёс заражение коронавирусом.



Открытый чемпионат США стартует завтра, 31 августа, и завершится 14 сентября. Действующий чемпион соревнований, Рафаэль Надаль, отказался от защиты титула.

Долгожданный и непредсказуемый. 10 причин следить за US Open-2020.