Бенуа Пэр, находящийся в «пузыре» US Open, заразился коронавирусом

Французский теннисист Бенуа Пэр сдал положительный тест на COVID-19 и не выступит на Открытом чемпионате США. Об этом сообщает L'Equipe.
Француз, который в первом круге US Open должен был сыграть с Камилем Майхшаком из Польши, уже более недели находится в Нью-Йоркском «пузыре» — изолированном месте, где теннисисты должны провести всё время до завершения американского мэйджора. Такие меры предосторожности были введены именно для того, чтобы избежать массового заражения коронавирусом.
Интересно, что в первом круге соревнований в Цинциннати Пэр играл с хорватом Борной Чоричем, который ранее также перенёс заражение коронавирусом.
Открытый чемпионат США стартует завтра, 31 августа, и завершится 14 сентября. Действующий чемпион соревнований, Рафаэль Надаль, отказался от защиты титула.
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