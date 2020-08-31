1-й день US Open – 2020. Джокович, Касаткина, Зверев, Осака на кортах Нью-Йорка. LIVE

Теннис был на карантине несколько месяцев. Наконец в Нью-Йорке стартует один из турниров «Большого шлема» — Открытый чемпионат США, фаворитом которого считается первая ракетка мира Новак Джокович. Он уже выигрывал US Open три раза за карьеру (2011, 2015, 2018). Новак оказался единственным представителем «Большой тройки» на этом соревновании, так как Роджер Федерер пропускает оставшуюся часть сезона из-за травмы и операции, а прошлогодний чемпион Рафаэль Надаль решил не покидать Европу в это неспокойное время. Джокович будет одним из тех, кто откроет программу соревнований в первый игровой день. Матчи начнутся в понедельник, 31 августа, в 18:00 по московскому времени. Следите за нашими обновлениями!