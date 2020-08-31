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US Open – 2020, прямая трансляция, результаты матчей, сенсации, фото, видео. День 1-й

1-й день US Open – 2020
Даниил Сальников
1-й день US Open – 2020. Джокович, Касаткина, Зверев, Осака на кортах Нью-Йорка. LIVE
В понедельник начинаются матчи первого круга Открытого чемпионата США. Интересные события, сенсации, забавные моменты – в нашем онлайне.
Теннис / US Open 2020 0

Теннис был на карантине несколько месяцев. Наконец в Нью-Йорке стартует один из турниров «Большого шлема» — Открытый чемпионат США, фаворитом которого считается первая ракетка мира Новак Джокович. Он уже выигрывал US Open три раза за карьеру (2011, 2015, 2018). Новак оказался единственным представителем «Большой тройки» на этом соревновании, так как Роджер Федерер пропускает оставшуюся часть сезона из-за травмы и операции, а прошлогодний чемпион Рафаэль Надаль решил не покидать Европу в это неспокойное время. Джокович будет одним из тех, кто откроет программу соревнований в первый игровой день. Матчи начнутся в понедельник, 31 августа, в 18:00 по московскому времени. Следите за нашими обновлениями!

US Open-2020. Мужская сетка
US Open-2020. Женская сетка
Live Даниил Сальников

В женской сетке 12 россиянок, среди которых Дарья Касаткина. В понедельник она проводит матч первого круга с украинкой Мартой Костюк. А пока есть возможность немного «размяться» в пузыре.

00:23 Даниил Сальников

Нынешний турнир проходит в особых условиях, связанных с пандемией коронавируса. Чтобы обезопасить игроков, организаторы были вынуждены отказаться от присутствия зрителей на стадионе, отменили соревнования в квалификации, в миксте, среди легенд и юниоров, а также создали специальную зону – так называемый закрытый пузырь, в котором игроки и живут, и тренируются, и отдыхают. А чтобы они скучали и не рвались «на волю», внутри пузыря для них созданы все условия для развлечения и отдыха.

Манхэттен внутри стадиона. Как выглядит пузырь безопасности US Open глазами теннисистов
Игрокам нельзя покидать «пузырь» в течение нескольких недель. Да и зачем, если там и так есть все условия для тренировок и отдыха.
00:18 Даниил Сальников

По итогам жеребьёвки в одной половине сетки с Джоковичем (1) оказались грек Стефанос Циципас (4), немец Александр Зверев (5) и бельгиец Давид Гоффен (7). В нижней части сетки вместе с австрийцем Домиником Тимом (2) – прошлогодний финалист россиянин Даниил Медведев (3), итальянец Маттео Берреттини (6), испанец Баутиста-Агут (8), а также ещё два сеяных теннисиста из России – Карен Хачанов (11) и Андрей Рублёв (10). Подробнее обо всех особенностях этого US Open – в нашей статье.

Долгожданный и непредсказуемый. 10 причин следить за US Open-2020
Рекордный посев Медведева, возвращение Клейстерс, погоня Джоковича за Надалем, недостижимая мечта Серены.
00:02 Даниил Сальников

На первый игровой день US Open – 2020 запланированы 64 матча в одиночном разряде – по 32 у мужчин и женщин в верхних половинах сетки. На корты кроме Джоковича также выйдут японка Наоми Осака, немец Александр Зверев, украинка Даяна Ястремская, грек Стефанос Циципас, чешка Каролина Плишкова, а также россиянка Дарья Касаткина, которая сразится с представительницей Украины Мартой Костюк.

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