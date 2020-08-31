1-й день US Open – 2020. Джокович, Касаткина, Зверев, Осака на кортах Нью-Йорка. LIVE

Теннис был на карантине несколько месяцев. Наконец в Нью-Йорке стартует один из турниров «Большого шлема» — Открытый чемпионат США, фаворитом которого считается первая ракетка мира Новак Джокович. Он уже выигрывал US Open три раза за карьеру (2011, 2015, 2018). Новак оказался единственным представителем «Большой тройки» на этом соревновании, так как Роджер Федерер пропускает оставшуюся часть сезона из-за травмы и операции, а прошлогодний чемпион Рафаэль Надаль решил не покидать Европу в это неспокойное время. Джокович будет одним из тех, кто откроет программу соревнований в первый игровой день. Матчи начнутся в понедельник, 31 августа, в 18:00 по московскому времени. Следите за нашими обновлениями!
Нынешний турнир проходит в особых условиях, связанных с пандемией коронавируса. Чтобы обезопасить игроков, организаторы были вынуждены отказаться от присутствия зрителей на стадионе, отменили соревнования в квалификации, в миксте, среди легенд и юниоров, а также создали специальную зону – так называемый закрытый пузырь, в котором игроки и живут, и тренируются, и отдыхают. А чтобы они скучали и не рвались «на волю», внутри пузыря для них созданы все условия для развлечения и отдыха.
По итогам жеребьёвки в одной половине сетки с Джоковичем (1) оказались грек Стефанос Циципас (4), немец Александр Зверев (5) и бельгиец Давид Гоффен (7). В нижней части сетки вместе с австрийцем Домиником Тимом (2) – прошлогодний финалист россиянин Даниил Медведев (3), итальянец Маттео Берреттини (6), испанец Баутиста-Агут (8), а также ещё два сеяных теннисиста из России – Карен Хачанов (11) и Андрей Рублёв (10). Подробнее обо всех особенностях этого US Open – в нашей статье.
На первый игровой день US Open – 2020 запланированы 64 матча в одиночном разряде – по 32 у мужчин и женщин в верхних половинах сетки. На корты кроме Джоковича также выйдут японка Наоми Осака, немец Александр Зверев, украинка Даяна Ястремская, грек Стефанос Циципас, чешка Каролина Плишкова, а также россиянка Дарья Касаткина, которая сразится с представительницей Украины Мартой Костюк.
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