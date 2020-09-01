«Красавчика зовут Тексас». Елена Веснина показала кадры из новой фотосессии

Олимпийская чемпионка российская теннисистка Елена Веснина снялась в фотосессии с конём.

«А какое у вас любимое животное и почему?⁣⁣ Я люблю лошадей за их красоту, мощь, обаяние и благородство. Вчера снимали такую нежность, и я ещё больше прониклась любовью к этим статным и благородным животным. Красавчика зовут Тексас. Не смогла выбрать одно фото.⁣ Какое вам кажется наиболее атмосферным?» — написала Веснина.

Фото доступны в «инстаграме» Елены Весниной.

Елена не выходила на корт с июня 2018 года. В ноябре 2015-го теннисистка вышла замуж за бизнесмена Павла Табунцова. 20 ноября 2018 года Елена родила дочь. По словам теннисистки, она хотела возобновить выступления весной 2020 года, но её планам помешала пандемия коронавируса.