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«Красавчика зовут Тексас». Елена Веснина показала кадры из новой фотосессии

«Красавчика зовут Тексас». Елена Веснина показала кадры из новой фотосессии
Теннис / WTA 0

Олимпийская чемпионка российская теннисистка Елена Веснина снялась в фотосессии с конём.

«А какое у вас любимое животное и почему?⁣⁣ Я люблю лошадей за их красоту, мощь, обаяние и благородство. Вчера снимали такую нежность, и я ещё больше прониклась любовью к этим статным и благородным животным. Красавчика зовут Тексас. Не смогла выбрать одно фото.⁣ Какое вам кажется наиболее атмосферным?» — написала Веснина.

Фото доступны в «инстаграме» Елены Весниной.

Елена не выходила на корт с июня 2018 года. В ноябре 2015-го теннисистка вышла замуж за бизнесмена Павла Табунцова. 20 ноября 2018 года Елена родила дочь. По словам теннисистки, она хотела возобновить выступления весной 2020 года, но её планам помешала пандемия коронавируса.

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