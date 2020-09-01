У экс шестой ракетки мира Карлы Суарес-Наварро обнаружен рак

Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро призналась в жутком диагнозе — у 31-летней уроженки Лас-Пальмаса обнаружена болезнь Ходжкина.



«Мне предстоит сражение с суровой реальностью. Принимаю этот вызов и попытаюсь справиться при помощи врачей. Всегда с позитивом смотрю на любые невзгоды.



На протяжении карьеры я всегда была терпелива и уверена в себе. Попробую вновь проявить эти качества, пусть передо мной и не самый простой соперник», — написала спортсменка на своей странице в «Твиттере».

По словам теннисистки, ей потребуется не менее полугода химиотерапии.

В настоящее время Карла является 71-й ракеткой мира. В конце 2019 года она сообщила о завершении карьеры по итогам текущего сезона.



Лимфома Ходжкина, или лимфогранулематоз — злокачественная опухоль лимфоидной ткани, характерным признаком которого является наличие гигантских клеток Рид — Березовского — Штернберга. Частота возникновения заболевания — примерно 1/25 000 человек/год.