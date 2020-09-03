Младенович назвала поражение от россиянки Грачёвой самым болезненным в своей карьере
Французская теннисистка Кристина Младенович прокомментировала поражение в матче второго круга Открытого чемпионата США с россиянкой Варварой Грачёвой со счётом 6:1, 6:7 (2:7), 0:6. В ходе встречи Младенович вела 6:1, 5:1.
«Это определённо самое болезненное поражение в моей карьере. Моя соперница играла смело и атаковала. Со счёта 5:2 я почувствовала, что начинаю разваливаться. У меня не осталось никаких сил. Я опустошена физически и морально. Мне становилось всё хуже», — приводит слова Младенович AP.
Кристина на US Open была вынуждена подписать более строгий коронавирусный протокол, так как контактировала с заразившимся Бенуа Пэром.
За выход в четвёртый круг турнира «Большого шлема» Грачёва поспорит с теннисисткой из Хорватии Петрой Мартич.
Грачёва отыгралась у Младенович со счёта 1:6, 1:5 и вышла в третий круг US Open
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