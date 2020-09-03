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Каролина Плишкова — о сенсационном поражении на US Open: я не робот

Каролина Плишкова — о сенсационном поражении на US Open: я не робот
Теннис / US Open 2020 0

Третья ракетка мира, лидер посева на US Open чешка Каролина Плишкова прокомментировала поражение в матче второго круга с представительницей Франции Каролин Гарсией со счётом 1:6, 6:7 (2:7).

«Думаю, я играла не так уж плохо. Может, вам игра показалась другой. Думаю, в первом сете соперница показала великолепный теннис. Может быть, я сыграла не лучшим образом. Я не так здорово подавала. Но так иногда бывает. Я не робот, поэтому не могу каждый день играть потрясающе», — приводит слова Плишковой журналистка Рим Абуллейл в своём «твиттере».

Следующей соперницей Гарсии станет американка Дженнифер Брэйди.

US Open пройдёт с 31 августа по 14 сентября. Действующей чемпионкой турнира является Бьянка Андрееску, ранее отказавшаяся от защиты титула.

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