Квитова: после US Open теннисисты никогда не будут воспринимать шум трибун как должное

Победительница двух Уимблдонов чешка Петра Квитова поделилась впечатлениями от выступления на Открытом чемпионате США при пустых трибунах.
«Играть на одном из самых больших стадионов в мире без зрителей — это совершенно новый опыт. Знаете, что мы больше никогда не будем воспринимать как должное? Шум трибун. Спасибо за поддержку издалека», — написала Квитова на своей странице в "Твиттере".
В матче 2-го круга турнира Квитова одолела 99-ю ракетку мира украинку Катерину Козлову со счётом 7:6, 6:2.
В матче 3-го круга US Open, который состоится завтра, 4 сентября, Квитовой предстоит сыграть с американкой Джессикой Пегулой.
US Open проходит с 31 августа по 14 сентября. Действующей чемпионкой турнира является Бьянка Андрееску, ранее отказавшаяся от защиты титула.
- 3 сентября 2020
-
12:36
-
12:29
-
12:22
-
12:00
-
11:30
-
11:25
-
10:38
-
10:23
-
10:14
-
09:53
-
09:31
-
09:21
-
08:44
-
08:36
-
08:28
-
08:18
-
08:08
-
06:30
-
03:35
-
03:10
-
01:03
-
00:33
-
00:08
- 2 сентября 2020
-
23:10
-
22:20
-
21:36
-
20:39
-
20:22
-
19:11
-
18:34
-
18:16
-
17:28
-
17:00
-
16:28
-
16:18