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Квитова: после US Open теннисисты никогда не будут воспринимать шум трибун как должное

Квитова: после US Open теннисисты никогда не будут воспринимать шум трибун как должное
Теннис / US Open 2020 0

Победительница двух Уимблдонов чешка Петра Квитова поделилась впечатлениями от выступления на Открытом чемпионате США при пустых трибунах.

«Играть на одном из самых больших стадионов в мире без зрителей — это совершенно новый опыт. Знаете, что мы больше никогда не будем воспринимать как должное? Шум трибун. Спасибо за поддержку издалека», — написала Квитова на своей странице в "Твиттере".

В матче 2-го круга турнира Квитова одолела 99-ю ракетку мира украинку Катерину Козлову со счётом 7:6, 6:2.

В матче 3-го круга US Open, который состоится завтра, 4 сентября, Квитовой предстоит сыграть с американкой Джессикой Пегулой.

US Open проходит с 31 августа по 14 сентября. Действующей чемпионкой турнира является Бьянка Андрееску, ранее отказавшаяся от защиты титула.

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