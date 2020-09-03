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Кузнецов: хочется взять у Хачанова реванш за Уимблдон

Кузнецов: хочется взять у Хачанова реванш за Уимблдон
Теннис / US Open 2020 0

Российский теннисист Андрей Кузнецов поделился ожиданиями от матча 2-го круга US Open с соотечественником Кареном Хачановым.

«В первом круге соперник был очень серьёзный и неудобный. Но получилось собрано сыграть. В какой-то степени, может быть, даже не ожидал, что так получится — 3:0. Всё-таки Сэм с такой подачей очень опасный соперник. Не могу сказать, что физически очень устал, матч продолжался меньше двух часов. Тело выдержало, болячки меня не беспокоили, чувствую себя вполне нормально.

Конечно, российским болельщикам обидно, что дальше пройдёт только один из нас, понимаю их. Но я к таким матчам отношусь так же, как и ко всем остальным. Для меня они ничем особенным не отличаются. Просто хочется взять у Карена реванш за Уимблдон», — приводит слова Кузнецова пресс-служба Федерации тенниса России.

Кузнецов, пропустивший почти два года из-за травмы, не отдал ни одного сета Куэрри
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