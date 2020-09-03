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Грачёва прокомментировала победу над Младенович во 2-м круге US Open

Грачёва прокомментировала победу над Младенович во 2-м круге US Open
Теннис / US Open 2020 0

Российская теннисистка Варвара Грачёва прокомментировала победу в матче 2-го круга Открытого чемпионата США с француженкой Кристиной Младенович со счётом 1:6, 7:6 (7:2), 6:0.

«Хотела бы я сама ответить себе, как это произошло. Видимо, я просто стала увереннее играть, я вошла в корт и забирала у неё время по чуть-чуть. И вышло так, что на большинстве мячей мне удалось заработать небольшое преимущество», — приводит слова Грачёвой Eurosport.

Полное интервью с Грачёвой читайте на «Чемпионате».

За выход в четвёртый круг турнира «Большого шлема» Грачёва поспорит с теннисисткой из Хорватии Петрой Мартич, посеянной под номером 8.

Кристина Младенович назвала поражение от Грачёвой самым болезненным в своей карьере.

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