Роддик жёстко отреагировал на критику Зверева в адрес организаторов US Open

Бывший американский теннисист Энди Роддик прокомментировал высказывания француза Бенуа Пэра и немца Александра Зверева в адрес организаторов US Open. Заразившийся коронавирусом Пэр назвал «пузырь» US Open фейковым, а Зверев был недоволен тем, что организаторы не проинформировали игроков о ситуации.

«Я бы сказал, что этот фейковый „пузырь“ отлично справился с огромным международным мероприятием. Надеюсь, „Ролан Гаррос“ для Пэра будет столь же успешен. А Зверев, за которого я болею, последний, кто может бросать камни в других людей за их поведение по время пандемии», — написал Роддик в "Твиттере".

Напомним, в июне вокруг Зверева разгорелся скандал. После вспышки коронавируса на турнире Новака Джоковича, где выступал Зверев, немец нарушил самоизоляцию и отправился на вечеринку.