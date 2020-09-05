Чорич — о невероятной победе над Циципасом: мне сильно повезло, ведь Стефанос играл лучше

Хорватский теннисист Борна Чорич поделился эмоциями от невероятной победы в матче третьего круга US Open со Стефаносом Циципасом — 6:7 (2:7), 6:4, 4:6, 7:5, 7:6 (7:4).



В ходе четвёртого сета Циципас вёл со счётом 5:1, но упустил преимущество и позволил Чоричу сравнять счёт. В заключительном сете хорват смог вырвать победу на тай-брейке. Продолжительность матча составила 4 часа 32 минуты.



«Хочется признаться, что мне очень повезло. Эта невероятная победа — результат везения. В третьем и четвёртом сетах Стефанос играл в невероятный теннис, я чувствовал, что просто не имею шансов.



Тем не менее уже на тай-брейке пятой партии понимал, что нелегко будет именно Циципасу, поэтому старался всеми способами оставить мяч в игре и заставить его атаковать снова и снова», — цитирует Чорича официальный сайт АТР.



За выход в четвертьфинал турнира Чорич сыграет с британцем Джорданом Томпсоном, который в матче третьего круга обыграл Михаила Кукушкина.

Циципас отреагировал на поражение от Чорича в пятисетовом противостоянии