Чорич — о невероятной победе над Циципасом: мне сильно повезло, ведь Стефанос играл лучше

Хорватский теннисист Борна Чорич поделился эмоциями от невероятной победы в матче третьего круга US Open со Стефаносом Циципасом — 6:7 (2:7), 6:4, 4:6, 7:5, 7:6 (7:4).
В ходе четвёртого сета Циципас вёл со счётом 5:1, но упустил преимущество и позволил Чоричу сравнять счёт. В заключительном сете хорват смог вырвать победу на тай-брейке. Продолжительность матча составила 4 часа 32 минуты.
«Хочется признаться, что мне очень повезло. Эта невероятная победа — результат везения. В третьем и четвёртом сетах Стефанос играл в невероятный теннис, я чувствовал, что просто не имею шансов.
Тем не менее уже на тай-брейке пятой партии понимал, что нелегко будет именно Циципасу, поэтому старался всеми способами оставить мяч в игре и заставить его атаковать снова и снова», — цитирует Чорича официальный сайт АТР.
За выход в четвертьфинал турнира Чорич сыграет с британцем Джорданом Томпсоном, который в матче третьего круга обыграл Михаила Кукушкина.
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