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Рублёв: у Медведева необычный стиль игры, с ним нельзя торопиться

Рублёв: у Медведева необычный стиль игры, с ним нельзя торопиться
Теннис / US Open 2020 0

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился мнением о возможном сопернике в 1/4 финала US Open — соотечественнике Данииле Медведеве.

«У Даниила потрясающая подача, потрясающий приём. Он очень быстрый, невероятный боец. Борется за каждое очко. У него действительно необычный стиль игры, с ним нельзя торопиться. С ним ты не можешь играть в привычном стиле. Он вынуждает замедлиться и ждать, проводить затяжные розыгрыши. Многие игроки после часа такой игры начинают нервничать, сдаваться, торопиться, рисковать и от этого проигрывают. Этим впечатляет стиль игры Даниила. Так он и попал в топ-3», — приводит слова Рублёва пресс-служба US Open.

Стоит отметить, что Медведев никогда не входил в топ-3 рейтинга ATP, но на US Open 2020 был посеян третьим.

Подробнее об успехах россиян на US Open читайте на «Чемпионате».

Рублёв сыграет с Берреттини в четвёртом круге US Open
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