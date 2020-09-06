Собкин: Хачанов не сильнее де Минора. Карен подаёт лучше, но Алекс быстрее

Заслуженный тренер России Борис Собкин прокомментировал вылет россиянина Карена Хачанова с US Open. В третьем круге Карен уступил Алексу де Минору со счётом 4:6, 6:0, 6:4, 3:6, 1:6.

«Хачанов, к сожалению, не сильнее де Минора. Безусловно, Карен подаёт лучше, но Алекс быстрее. Мне нравятся Рублёв и Медведев. Смотрел интервью Андрея. По его речи понятно, насколько Рублёв повзрослел, стал другим, а играл он всегда хорошо. Это залог того, что Рублёва ждут большие результаты. А Медведев — молодец, держит класс, достаточно уверенно обыгрывает тех, кого должен обыгрывать. Главный показатель на этом уровне — не игра с Надалем и Джоковичем, а как ты разбираешься с людьми, которые ниже тебя по классу», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Помимо этого Собкин прокомментировал ситуацию в женском теннисе: «Наш женский теннис сейчас находится на спаде. Это общеизвестный факт. К сожалению, всё закономерно. Резко сдала Касаткина, трудно сказать, в чём её проблема. Судя по всему, ни она, ни тренер не разобрались в причине. Хороший тренер работает с причинами, а средний и плохой — со следствием. Что касается Александровой, то у неё была хорошая победа над Клейстерс. Хотя Екатерина и должна была её обыгрывать. В женском теннисе сейчас смена поколений, и это нормальный процесс. Хорошие игроки в теннисе — шуточный товар, не конвейер. Надо относиться к этому спокойно и работать».

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