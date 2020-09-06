Собкин: Хачанов не сильнее де Минора. Карен подаёт лучше, но Алекс быстрее

Заслуженный тренер России Борис Собкин прокомментировал вылет россиянина Карена Хачанова с US Open. В третьем круге Карен уступил Алексу де Минору со счётом 4:6, 6:0, 6:4, 3:6, 1:6.
«Хачанов, к сожалению, не сильнее де Минора. Безусловно, Карен подаёт лучше, но Алекс быстрее. Мне нравятся Рублёв и Медведев. Смотрел интервью Андрея. По его речи понятно, насколько Рублёв повзрослел, стал другим, а играл он всегда хорошо. Это залог того, что Рублёва ждут большие результаты. А Медведев — молодец, держит класс, достаточно уверенно обыгрывает тех, кого должен обыгрывать. Главный показатель на этом уровне — не игра с Надалем и Джоковичем, а как ты разбираешься с людьми, которые ниже тебя по классу», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Помимо этого Собкин прокомментировал ситуацию в женском теннисе: «Наш женский теннис сейчас находится на спаде. Это общеизвестный факт. К сожалению, всё закономерно. Резко сдала Касаткина, трудно сказать, в чём её проблема. Судя по всему, ни она, ни тренер не разобрались в причине. Хороший тренер работает с причинами, а средний и плохой — со следствием. Что касается Александровой, то у неё была хорошая победа над Клейстерс. Хотя Екатерина и должна была её обыгрывать. В женском теннисе сейчас смена поколений, и это нормальный процесс. Хорошие игроки в теннисе — шуточный товар, не конвейер. Надо относиться к этому спокойно и работать».
Подробнее об успехах россиян на US Open читайте на «Чемпионате».
- 6 сентября 2020
-
14:56
-
14:32
-
14:27
-
14:23
-
14:00
-
13:35
-
12:07
-
11:45
-
10:21
-
09:39
-
09:23
-
07:16
-
05:52
-
04:01
-
03:30
-
01:41
-
01:24
-
01:09
- 5 сентября 2020
-
23:33
-
23:19
-
22:53
-
21:58
-
21:15
-
20:21
-
19:36
-
18:43
-
17:01
-
13:51
-
13:50
-
12:27
-
11:12
-
09:48
-
08:47
-
08:13
-
05:55