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Чакветадзе: для российских девушек US Open прошёл со знаком минус

Чакветадзе: для российских девушек US Open прошёл со знаком минус
Теннис / US Open 2020 0

Экс пятая ракетка мира россиянка Анна Чакветадзе прокомментировала выступление российских теннисистов на US Open.

«Турнир неоднозначный. Долгое время никто не играл. Было понятно, что нас ждут удивительные результаты. Всё как-то странно, стабилен только Джокович. А остальные постепенно входили в турнир.

Ждали, что Александрова дальше пройдёт. Она была в неплохой форме. Разочаровала и Касаткина, слишком легко проиграла. У российских девушек турнир прошёл со знаком минус. Ничего страшного, конечно. Совсем скоро будет турнир «Большого шлема».

Что касается Медведева, он в шикарной форме, играет стабильно и допускает мало ошибок. Главная его цель и задача — повторение прошлогоднего результата. С учётом того, что некоторые не приехали на турнир, Медведеву вполне по силам дойти до финала. Рублёв же набрал хорошую форму. Очень комфортно чувствует себя на корте. Русский четвертьфинал? Почему бы и нет. Очень на это надеемся", — сказала Чакветадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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