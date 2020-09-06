Чакветадзе: для российских девушек US Open прошёл со знаком минус

Экс пятая ракетка мира россиянка Анна Чакветадзе прокомментировала выступление российских теннисистов на US Open.

«Турнир неоднозначный. Долгое время никто не играл. Было понятно, что нас ждут удивительные результаты. Всё как-то странно, стабилен только Джокович. А остальные постепенно входили в турнир.



Ждали, что Александрова дальше пройдёт. Она была в неплохой форме. Разочаровала и Касаткина, слишком легко проиграла. У российских девушек турнир прошёл со знаком минус. Ничего страшного, конечно. Совсем скоро будет турнир «Большого шлема».



Что касается Медведева, он в шикарной форме, играет стабильно и допускает мало ошибок. Главная его цель и задача — повторение прошлогоднего результата. С учётом того, что некоторые не приехали на турнир, Медведеву вполне по силам дойти до финала. Рублёв же набрал хорошую форму. Очень комфортно чувствует себя на корте. Русский четвертьфинал? Почему бы и нет. Очень на это надеемся", — сказала Чакветадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.