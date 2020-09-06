Чесноков: до русского четвертьфинала US Open ещё достаточно далеко

Первый советский победитель турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал выступление российских теннисистов на US Open.
«Жалко, что Хачанов проиграл в третьем круге, но в конце он просто физически устал. А Рублёв просто прикончил Карузо. Он играет здорово. Медведев проиграл Баутисте-Агуту на „Мастерсе“ в Цинциннати/Нью-Йорке, но по игре он был в порядке. Если бы выиграл турнир, хватило бы ему бензина ещё на две недели?
Джокович — просто машина. Также не ожидал, что Баутиста-Агут проиграет Поспишилу. Русский четвертьфинал? Ещё достаточно далеко до четвертьфинала. Предпочитаю идти шаг за шагом. Интересно будет посмотреть матч между Домиником Тимом и Феликсом Оже-Альяссимом. Они оба сейчас в хорошей форме.
Хотел бы видеть больше игроков на турнире „Большого шлема“. Раньше турниры были насыщены игроками. После пандемии некоторые играют неуверенно. Тренироваться можно до бесконечности, а набрать психологическую форму тяжело», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, в одном из четвертьфинальных матчей турнира встретятся победители пар Даниил Медведев — Фрэнсис Тиафо и Андрей Рублёв — Маттео Берреттини.
Подробнее об успехах россиян на US Open читайте на «Чемпионате».
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