Джокович: удар не настолько серьёзный, чтобы ехать в больницу. Дисквалифицировать за это?

В ходе матча 4-го круга Открытого чемпионата США первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович попал мячом в женщину-лайнсмена. После этого он попытался обсудить эпизод с супервайзерами, но в итоге был дисквалифицирован за агрессивное поведение.



«Удар не настолько серьёзный, чтобы ей нужно было ехать в больницу. И вы собираетесь меня снять в такой ситуации? Моя карьера, „Большой шлем“, центральный корт», — сказал Джокович во время разговора с супервайзерами.



Инцидент произошёл в матче Джоковича с 20-м сеяным испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Соперники не смогли доиграть даже один сет. Счёт к тому моменту был 6:5 в пользу испанца.



За выход в полуфинал Карреньо-Буста сыграет с победителем четвертьфинального матча между 12-м сеяным канадцем Денисом Шаповаловым и седьмой ракеткой турнира бельгийцем Давидом Гоффеном.

Новак Джокович ударил мячом женщину-лайнсмена. Видео