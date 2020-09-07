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Денис Шаповалов вышел в 1/4 финала US Open, обыграв Давида Гоффена

Денис Шаповалов вышел в 1/4 финала US Open, обыграв Давида Гоффена
Теннис / ATP 0

21-летний канадский теннисист Денис Шаповалов (17-е место рейтинга ATP) вышел в четвертьфинал открытого чемпионата США по теннису, обыграв в четырёхсетовом поединке 29-летнего бельгийца Давида Гоффена (10-е место рейтинга ATP) – 3:1 (6:7, 6:3, 6:4, 6:3). Продолжительность встречи составила 3 часа и 31 минуту.

Шаповалов 13 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 5 из 16 (31%) брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 5 двойных ошибок и 1 из 7 (14%) реализованный брейк-пойнт.

В четвертьфинале US Open 2020 Денис Шаповалов встретится с 29-летним испанцем Пабло Карреньо-Буста, располагающимся на 27-м месте рейтинга ATP.

Напомним, турнир US Open 2020 проходит с 31 августа по 14 сентября. Призовой фонд турнира составляет $ 53,4 млн. Победителем прошлого турнира является испанец Рафаэль Надаль, обыгравший в финале Даниила Медведева.

US Open (м). 4-й круг
07 сентября 2020, понедельник. 02:15 МСК
Денис Шаповалов
17
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 0 		6 6 6  
7 7 		3 4 3  
             
Давид Гоффен
10
Бельгия
Давид Гоффен
Д. Гоффен
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