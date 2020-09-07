Денис Шаповалов вышел в 1/4 финала US Open, обыграв Давида Гоффена

21-летний канадский теннисист Денис Шаповалов (17-е место рейтинга ATP) вышел в четвертьфинал открытого чемпионата США по теннису, обыграв в четырёхсетовом поединке 29-летнего бельгийца Давида Гоффена (10-е место рейтинга ATP) – 3:1 (6:7, 6:3, 6:4, 6:3). Продолжительность встречи составила 3 часа и 31 минуту.
Шаповалов 13 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 5 из 16 (31%) брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 5 двойных ошибок и 1 из 7 (14%) реализованный брейк-пойнт.
В четвертьфинале US Open 2020 Денис Шаповалов встретится с 29-летним испанцем Пабло Карреньо-Буста, располагающимся на 27-м месте рейтинга ATP.
Напомним, турнир US Open 2020 проходит с 31 августа по 14 сентября. Призовой фонд турнира составляет $ 53,4 млн. Победителем прошлого турнира является испанец Рафаэль Надаль, обыгравший в финале Даниила Медведева.
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