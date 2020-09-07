Чанда Рубин: когда игроки в гневе выбивают мяч на трибуны, это всегда опасно

Бывшая седьмая ракетка мира американка Чанда Рубин прокомментировала ситуацию с дисквалификацией 17-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича. Первая ракетка мира был наказан после того, как случайно попал мячом в линейного судью в ходе встречи четвёртого круга Открытого чемпионата США с представителем Испании Пабло Карреньо-Бустой.

«А теперь давайте поговорим о том, что ситуация, когда игроки в гневе (или раздражении) выбивают мяч на трибуны, это всегда опасно. Они всегда должны получать предупреждения», — написала Рубин в своём «твиттере».

Джокович потеряет все рейтинговые очки, заработанные на Открытом чемпионате США, а также все призовые, заработанные на турнире.

Джокович не первый раз попадает мячом в человека. Но раньше это были игровые эпизоды