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Тарпищев — о дисквалификации Джоковича: сколько раз прощали Серену, которая скандалила?

Тарпищев — о дисквалификации Джоковича: сколько раз прощали Серену, которая скандалила?
Теннис / US Open 2020 0

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил решение о дисквалификации первой ракетки мира серба Новака Джоковича на Открытом чемпионате США. Уроженец Белграда был наказан за попадание мячом в лайнсвумен в матче с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.

«Абсолютно неправильное решение супервайзеров. Джокович не видел, куда он отбрасывает мяч. Он был абсолютно в нормальном психическом состоянии. Он этого не хотел. Думаю, судьи приняли такое решение, потому что линейная судья так упала. Я не понял, почему они не сделали замечание Джоковичу, когда он с силой ударил мячом по щиту за несколько розыгрышей до этого. Там ничего не было, хотя это более жёсткое нарушение. А тут сразу сняли с матча, хотя могли выписать нарушение в сет.

Для меня ещё странно: неужели судья не видела этот мяч? Он же еле летел. Тут можно рассуждать и о профнепригодности судей. На всех турнирах судьи возрастные. И здесь есть проблема, что судья на линии должен видеть всё, он должен реагировать, должна быть подготовка. Сколько раз прощали Серену, которая несколько раз скандалила? В общем, непонятно", — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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