Южный: правила есть правила, и без разницы, Джокович ты или нет

Бывшая восьмая ракетка мира россиянин Михаил Южный прокомментировал дисквалификацию первой ракетки мира Новака Джоковича с Открытого чемпионата США за попадание мячом в линейного судью. Инцидент случился в первом сете матча четвёртого круга US Open с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.

«В правилах всё чётко написано, что за попадание мячом в судью, в болбоя и так далее игрока снимают с соревнований. В той ситуации организаторы пошли чисто по протоколу. Ничего такого в этом решении нет. Такие вещи в основном всегда делаются случайно.



Правила есть правила, и без разницы, Джокович ты или нет. Это правило справедливое и известно заранее. Можно много на эту тему дискутировать», — приводит слова Южного ТАСС.