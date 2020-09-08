Саккари — о «Ролан Гаррос»: зачем держать нас в «пузыре», если на турнире будут зрители?

Греческая теннисистка Мария Саккари прокомментировала решение организаторов Открытого чемпионата Франции провести турнир в присутствии зрителей. На «Ролан Гаррос» будет допущено 11,5 тыс. человек ежедневно, при этом теннисисты будут оставаться в «пузыре».

«Если честно, в этом нет смысла. Зачем держать нас в „пузыре“, если на турнире будут зрители? У организаторов свои причины. У них есть люди, которые проводят необходимые исследования. Если они полагают, что это правильно и безопасно, им лучше знать. Я не врач, не эксперт, но на днях читала, что во Франции более восьми тысяч новых случаев заражения коронавирусом, и это решение меня шокировало», — приводит слова Саккари журналист Бен Ротенберг в "Твиттере".