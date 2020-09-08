Рублёв — о прогулке по Нью-Йорку с Медведевым и Остапенко: за нами следили из-за деревьев

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал об ожиданиях от матча с соотечественником Даниилом Медведевым в четвертьфинале US Open.
«Когда нам было по 7-8 лет, я его побеждал. Кажется, тогда это даже не были настоящие турниры, что-то вроде клубных матчей на уик-энд. Но мы провели уже несколько официальных встреч. Кажется, он выиграл их все. Не знаю, играли ли мы друг с другом на юниорском уровне. Не помню. Но в профессиональном туре он дважды меня победил. Будет интересно», — цитирует Рублёва официальный сайт турнира.
Андрей также вспомнил о прогулке по Нью-Йорку в 2013 году в компании Медведева и Елены Остапенко.
«Это приятные воспоминания. Не помню, ужинали ли мы вместе, но мы точно пошли погулять по Таймс Сквер. Кажется, это было уже после 10 часов вечера. Мы решили отправиться в Центральный парк. Это была не лучшая идея, потому что какие-то ребята стали следить за нами из-за деревьев. Как только мы это увидели, то вернулись в гостиницу. Было весело», — сказал Рублёв.
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