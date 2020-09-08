Бушар может стать первой соперницей Кузнецовой на турнире в Стамбуле

Стало известно распределение победительниц квалификации по основной сетке турнира в Стамбуле (Турция). В частности, канадка Эжени Бушар (Q) в первом круге сыграет с представительницей Болгарии Викторией Томовой. Победительница этой встречи сыграет с россиянкой Светланой Кузнецовой, посеянной под первым номером.

Стамбул. Женщины. Распределение победительниц квалификации

Виктория Томова (Болгария) — Эжени Бушар (Канада, Q).

Гретье Миннен (Бельгия) — Тереза Мартинцова (Чехия, Q).

Мисаки Дои (Япония, 8) — Эллен Перес (Австралия, Q).

Патрисия-Мария Циг (Румыния) — Ольга Данилович (Сербия, Q).

Турнир завершится 13 сентября. В 2019 году победительницей соревнований в Стамбуле стала хорватская теннисистка Петра Мартич.