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Бушар может стать первой соперницей Кузнецовой на турнире в Стамбуле

Бушар может стать первой соперницей Кузнецовой на турнире в Стамбуле
Теннис / WTA 0

Стало известно распределение победительниц квалификации по основной сетке турнира в Стамбуле (Турция). В частности, канадка Эжени Бушар (Q) в первом круге сыграет с представительницей Болгарии Викторией Томовой. Победительница этой встречи сыграет с россиянкой Светланой Кузнецовой, посеянной под первым номером.

Стамбул. Женщины. Распределение победительниц квалификации
Виктория Томова (Болгария) — Эжени Бушар (Канада, Q).
Гретье Миннен (Бельгия) — Тереза Мартинцова (Чехия, Q).
Мисаки Дои (Япония, 8) — Эллен Перес (Австралия, Q).
Патрисия-Мария Циг (Румыния) — Ольга Данилович (Сербия, Q).

Турнир завершится 13 сентября. В 2019 году победительницей соревнований в Стамбуле стала хорватская теннисистка Петра Мартич.

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