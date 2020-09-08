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Путинцева не сумела выйти в полуфинал US Open, уступив Брэйди

Путинцева не сумела выйти в полуфинал US Open, уступив Брэйди
Теннис / US Open 2020 0

В четвертьфинальном матче US Open теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева со счётом 3:6, 2:6 проиграла американке Дженнифер Брэйди.

Продолжительность встречи составила 1 час 11 минут. Путинцева 1 раз подала на вылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 2 брейк-пойнта из 2. На счету Брэйди 6 эйсов, ни одной двойной ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7.

В полуфинале US Open Брэйди встретится с победительницей пары Наоми Осака — Шелли Роджерс. В матче четвёртого круга Брэйди нанесла поражение представительнице Германии Анжелике Кербер со счётом 6:1, 6:4, Путинцева — хорватке Петре Мартич (6:3, 2:6, 6:4).

Напомним, Открытый чемпионат США проходит с 31 августа по 14 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 53,4 млн.

US Open (ж). 1/4 финала
08 сентября 2020, вторник. 19:10 МСК
Дженнифер Брэйди
41
США
Дженнифер Брэйди
Д. Брэйди
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Юлия Путинцева
35
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
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