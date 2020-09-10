Метревели: матч Медведева и Тима — скрытый финал US Open

Известный комментатор и бывший теннисист Александр Метревели прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева в четвертьфинальном матче US Open с соотечественником Андреем Рублёвым — 7:6 (8:6), 6:3, 7:6 (7:5).

«Медведев просто оказался выше Рублёва классом. У Даниила больше вариантов для игры, он может и защищаться, и атаковать. У Андрея есть мощная игра, он уже достиг определённого успеха, он может закончить год в десятке.

Если говорить о тай-брейке в первом сете — очень сложный момент. Это тоже показатель, у Рублёва есть какой-то определённый психологический барьер, с которым он не может справиться. Иногда есть такие игры, в которых ты видишь, как надламывается человек. В этой встрече это был Рублёв. Если бы он выиграл первый сет, никто не знает, как бы всё сложилось, но Медведев бы всё равно, скорее всего, одержал победу. Андрей расстроился и отдал второй сет без борьбы.



Что касается матча Медведева с Тимом, завтра, скорее всего, решится, кто окажется победителем турнира. Назову это скрытым финалом US Open. Зверев играет сейчас неважно, не на том уровне, как раньше. Тим и Медведев тоже не слишком хорошо сыграли перед US Open, но набрали форму, и сейчас их игра похожа на ту, которую они показывали в своих лучших матчах», — сказал Метревели в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.