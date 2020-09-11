«Ты мужик!» Жерар Пике поддержал Рублёва после вылета с US Open
Защитник «Барселоны» Жерар Пике поддержал российского теннисиста Андрея Рублёва, завершившего выступления на US Open.
На своей странице в "Инстаграме" Рублёв выложил фотографию с турнира и написал: «Спасибо, US Open». В комментариях Пике обратился к теннисисту: «Ты мужик!»
Напомним, в четвертьфинальном матче US Open Рублёв со счётом 6:7 (6:8), 3:6, 6:7 (5:7) уступил соотечественнику Даниилу Медведеву. За выход в финал Медведев поспорит с австрийцем Домиником Тимом. Турнир «Большого шлема» в Нью-Йорке завершится 14 сентября. В 2019 году победителем Открытого чемпионата США стал испанец Рафаэль Надаль, обыгравший в финале Медведева. В этом году Надаль отказался от защиты титула и остался в Европе.
Рублёв после проигрыша Медведеву объяснил, в чём разница между ним и топ-игроками
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