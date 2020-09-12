Тарпищев — о победе Звонарёвой на US Open: Вера совершила спортивный подвиг
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Веры Звонарёвой на Открытом чемпионате США в парном разряде. 36-летняя теннисистка завоевала трофей в дуэте с немкой Лаурой Зигемунд.
«Звонарёва — молодец! Вера совершила спортивный подвиг: травма, операции, но она вернулась в элиту, выиграла «Большой шлем», сравнявшись по количеству побед с Шараповой. Просто молодчина», — сообщил Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Ранее эмоциями после успеха в Нью-Йорке поделилась Звонарёва. Уроженка Москвы выиграла парный US Open во второй раз в карьере (впервые — в 2006 году). В 2010 году Вера Звонарёва выступала в финале одиночных соревнований.
- 12 сентября 2020
-
14:34
-
14:12
-
14:00
-
13:36
-
13:35
-
12:51
-
12:11
-
11:20
-
10:32
-
09:58
-
08:56
-
07:21
-
06:40
-
06:23
-
06:01
-
05:54
-
04:51
-
03:48
-
03:41
-
03:27
-
03:13
-
02:49
-
00:25
- 11 сентября 2020
-
23:57
-
22:52
-
21:48
-
21:34
-
20:37
-
19:56
-
19:51
-
19:40
-
19:37
-
19:31
-
18:36
-
17:46
Партнерский контент