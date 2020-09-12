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Тарпищев — о победе Звонарёвой на US Open: Вера совершила спортивный подвиг

Тарпищев — о победе Звонарёвой на US Open: Вера совершила спортивный подвиг
Теннис / US Open 2020 0

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Веры Звонарёвой на Открытом чемпионате США в парном разряде. 36-летняя теннисистка завоевала трофей в дуэте с немкой Лаурой Зигемунд.

«Звонарёва — молодец! Вера совершила спортивный подвиг: травма, операции, но она вернулась в элиту, выиграла «Большой шлем», сравнявшись по количеству побед с Шараповой. Просто молодчина», — сообщил Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Ранее эмоциями после успеха в Нью-Йорке поделилась Звонарёва. Уроженка Москвы выиграла парный US Open во второй раз в карьере (впервые — в 2006 году). В 2010 году Вера Звонарёва выступала в финале одиночных соревнований.

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