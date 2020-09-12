Эжени Бушар вышла в финал турнира WTA впервые с марта 2016 года

Канадская теннисистка Эжени Бушар вышла в финал турнира категории International в Стамбуле. В полуфинальном матче Бушар нанесла поражение испанке Паоле Бадоса со счётом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 25 минут. Бушар, начавшая соревнования с квалификации, 5 раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. Бадоса подала 2 эйса, 5 раз ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.

За титул Бушар поспорит с победительницей второго полуфинального матча, в котором встретятся чешка Тереза Мартинцова (Q) и румынка Патрисия Мария Циг.

Предыдущий раз Бушар играла в финале турнира WTA в Куала-Лумпуре в марте 2016 года. Благодаря выходу в решающий матч турнира в Стамбуле Бушар поднимется на 109 мест в рейтинге WTA и станет 163-й ракеткой мира.