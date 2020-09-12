Эжени Бушар вышла в финал турнира WTA впервые с марта 2016 года

Канадская теннисистка Эжени Бушар вышла в финал турнира категории International в Стамбуле. В полуфинальном матче Бушар нанесла поражение испанке Паоле Бадоса со счётом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 25 минут. Бушар, начавшая соревнования с квалификации, 5 раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. Бадоса подала 2 эйса, 5 раз ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.
За титул Бушар поспорит с победительницей второго полуфинального матча, в котором встретятся чешка Тереза Мартинцова (Q) и румынка Патрисия Мария Циг.
Предыдущий раз Бушар играла в финале турнира WTA в Куала-Лумпуре в марте 2016 года. Благодаря выходу в решающий матч турнира в Стамбуле Бушар поднимется на 109 мест в рейтинге WTA и станет 163-й ракеткой мира.
- 12 сентября 2020
-
17:41
-
17:32
-
16:55
-
16:42
-
16:24
-
15:33
-
15:33
-
14:34
-
14:12
-
14:00
-
13:36
-
13:35
-
12:51
-
12:11
-
11:20
-
10:32
-
09:58
-
08:56
-
07:21
-
06:40
-
06:23
-
06:01
-
05:54
-
04:51
-
03:48
-
03:41
-
03:27
-
03:13
-
02:49
-
00:25
- 11 сентября 2020
-
23:57
-
22:52
-
21:48
-
21:34
-
20:37