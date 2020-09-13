Циг завоевала первый титул в карьере, одолев в финале Бушар

Румынская теннисистка Патрисия-Мария Циг стала победительницей грунтового турнира категории International в Стамбуле. В финальном матче Циг нанесла поражение канадке Эжени Бушар, начавшей соревнования с квалификации, со счётом 2:6, 6:1, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 2 часа 30 минут. Циг дважды подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. Бушар подала 2 эйса, один раз ошиблась на подаче и реализовала 4 брейка. Ранее теннисистки не встречались друг с другом в официальных матчах.

Для 26-летней Циг это первый титул WTA в карьере. Год назад она вернулась на корт после рождения дочери.

Бушар в предыдущий раз играла в финале турнира WTA в марте 2016 года в Куала-Лумпуре.