Наоми Осака стала 3-й ракеткой мира, Виктория Азаренко — 14-й

В обновлённом рейтинге WTA от 14 сентября японка Наоми Осака, ставшая победительницей Открытого чемпионата США, поднялась на третью строчку. Финалистка этого турнира — Виктория Азаренко из Беларуси — стала 14-й ракеткой мира.



Лучшая из россиянок, Екатерина Александрова, опустилась на 31-ю позицию. Её соотечественница Варвара Грачёва впервые вошла в топ-100.



Рейтинг WTA. 14 сентября

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717.

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6356.

3 (9). Наоми Осака (Япония) — 5780.

4 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205.

5 (4). Софья Кенин (США) — 4700.

6 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4580.

7 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555.

8 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335.

9 (8). Серена Уильямс (США) — 4080.

10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4010.

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14 (27). Виктория Азаренко (Беларусь) — 3122...

31 (29). Екатерина Александрова (Россия) — 1775…

36 (32). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1540…

38 (34). Светлана Кузнецова (Россия) — 1527...

42 (42). Вероника Кудерметова (Россия) — 1388...

65 (62). Анна Блинкова (Россия) — 984...

74 (70). Дарья Касаткина (Россия) — 905...

91 (87). Анастасия Потапова (Россия) — 759...

94 (102). Варвара Грачёва (Россия) — 746.

Богатейшая теннисистка мира Наоми Осака выиграла US Open и добавила $ 3 млн на свой счёт Японка Наоми Осака в финале US Open победила белоруску Викторию Азаренко и завоевала свой 3-й титул чемпионки турнира «Большого шлема».