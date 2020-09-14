Наоми Осака стала 3-й ракеткой мира, Виктория Азаренко — 14-й

В обновлённом рейтинге WTA от 14 сентября японка Наоми Осака, ставшая победительницей Открытого чемпионата США, поднялась на третью строчку. Финалистка этого турнира — Виктория Азаренко из Беларуси — стала 14-й ракеткой мира.
Лучшая из россиянок, Екатерина Александрова, опустилась на 31-ю позицию. Её соотечественница Варвара Грачёва впервые вошла в топ-100.
Рейтинг WTA. 14 сентября
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6356.
3 (9). Наоми Осака (Япония) — 5780.
4 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205.
5 (4). Софья Кенин (США) — 4700.
6 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4580.
7 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555.
8 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335.
9 (8). Серена Уильямс (США) — 4080.
10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4010.
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14 (27). Виктория Азаренко (Беларусь) — 3122...
31 (29). Екатерина Александрова (Россия) — 1775…
36 (32). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1540…
38 (34). Светлана Кузнецова (Россия) — 1527...
42 (42). Вероника Кудерметова (Россия) — 1388...
65 (62). Анна Блинкова (Россия) — 984...
74 (70). Дарья Касаткина (Россия) — 905...
91 (87). Анастасия Потапова (Россия) — 759...
94 (102). Варвара Грачёва (Россия) — 746.
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