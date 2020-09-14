Тим — Звереву: спасибо, что был отличным соперником и настоящим другом в туре

Австриец Доминик Тим на своей странице в «Инстаграме» поделился фотографией с трофеем Открытого чемпионата США. В финальном матче турнира Тим со счётом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6) обыграл немца Александра Зверева.
«Всё должно было сложиться именно так. Моя карьера напоминает этот матч — много взлётов и падений. Я доволен тем, как всё обернулось. В этом матче действительно должно быть два победителя, и я уверен, что скоро и Саша поднимет этот трофей. Спасибо, что был отличным соперником и настоящим другом в туре», — написал Тим.
Посмотреть фотографию можно на странице Доминика Тима в "Инстаграме".
Доминик Тим стал первым австрийцем, выигравшим US Open в одиночном разряде и вторым представителем своей страны, выигравшим турнир «Большого шлема» после Томаса Мустера («Ролан Гаррос» 1995).
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