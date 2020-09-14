Чесноков: финал US Open был похож на голливудский фильм. Нужно снять шапку и поклониться

Бывшая первая ракетка СССР и России Андрей Чесноков прокомментировал победу (2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6)) австрийца Доминика Тима над немцем Александром Зверевым в финале US Open.
«Фантастический матч! Украшение любого финала. Эта игра точно войдёт в топ-5 лучших матчей года. Переломный момент начался, когда Тим отыграл четыре сетбола при счёте 5:2. В третьем сете при счёте 1:1 Тим допускал ошибки, которые не были присущи ему. Он в первом сете сделал столько ошибок, сколько обычно делает за матч. Зверев же потрясающе подавал: удары были плотные и невероятные.
То, что творилось в концовке, — просто нереально! При счёте 6:5 в пользу Зверева какие два розыгрыша сыграл Тим! В тот момент можно было допустить нелепую ошибку. Но он сыграл так, что можно чокнуться. Проигрывая 0:2 на тай-брейке, сделать 6:4 в свою пользу, проиграть 2 матчбола — просто фантастика!
Как Зверев не удержал 2:0? Он начал чуть больше ошибаться. Тим — это игрок, который использует любой шанс. Матч был невероятно зрелищным. Как трудились оба игрока! Нужно взять шапку, снять и поклониться. Матч был похож на голливудский фильм: вместилась и трагедия, и разочарование, и любовь. Жалко Зверева, он так трудился, провёл один из самых классных своих матчей. Но для финала такого уровня вторую подачу ему нужно подавать стабильнее и надёжнее», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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