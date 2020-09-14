Тарпищев прокомментировал победу Тима в финале US Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу (2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6)) австрийца Доминика Тима над немцем Александром Зверевым в финале US Open.
«Игра была хорошей, познавательной. Интенсивность матча с Медведевым была большая, и Тим не до конца восстановился. Естественно, он нервничал. Зверев неубедительно играл предыдущий матч, физически смотрелся неплохо. В начале игры Зверев был свежее, очень прилично подавал, у Тима же было много брака. Но потихоньку Доминик разбегался, движения стали чище, и он выровнял ситуацию по качеству игры. К началу третьего сета небольшое преимущество было на стороне Тима: Зверев подсел, а игра выровнялась.
В четвёртом сете были качели, в психологическом плане играли неровно. Зверев стал чаще выходить к сетке и повёл 5:3. Но Тим в очередной раз выровнял ситуацию за счёт психологии и физики. На тай-брейке Зверев шёл к сетке, а Тим играл уверенно задней линией, но появился брак.
В игре удачливее был Тим. Зверев хоть и рвался к сетке, но не было свежести. У него было больше ошибок. Тима можно поздравить! Из всех спортсменов, он наиболее моторный, имеет хорошие ноги. Конечно, у Тима сильная нервная система, из-за этого он ровнее всех провёл турнир», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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