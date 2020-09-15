Медведев, Рублёв, Хачанов и ещё 7 игроков из топ-20 выступят на турнире в Санкт-Петербурге
Стал известен состав участников мужского турнира в Санкт-Петербурге, который стартует 12 октября, сообщает Eurosport. В основной сетке St. Petersburg Open выступят сразу 10 игроков из топ-20 рейтинга ATP.
В заявку включены россияне Даниил Медведев (5-я ракетка мира), Андрей Рублёв (12-я), Карен Хачанов (16-я), грек Стефанос Циципас (6-я), итальянец Маттео Берреттини (8-я), бельгиец Давид Гоффен (11-я), канадцы Денис Шаповалов (14-я) и Милош Раонич (19-я), швейцарец Стэн Вавринка (17-я) и испанец Пабло Карреньо-Буста (18-я).
В 2019 году победителем этого турнира стал Даниил Медведев.
На одной неделе с турниром в Санкт-Петербурге также пройдут соревнования на Сардинии (Италия) и в Кёльне (Германия).
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