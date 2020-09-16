Светлана Кузнецова: мой папа говорит: «Матч не проигран, пока он не выигран»
Двукратная победительница соревнований «Большого шлема» российская теннисистка Светлана Кузнецова опубликовала пост после выхода во второй круг турнира в Риме (Италия). В стартовом раунде она одолела американку Бернарду Перу со счётом 3:6, 7:6 (7:3), 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 16 минут.
«Мой папа говорит: «Матч не проигран, пока он не выигран...» — написала Кузнецова.
Пост доступен в "инстаграме" Светланы Кузнецовой.
За выход в третий круг соревнований Кузнецова поспорит с эстонкой Анетт Контавейт, посеянной под 14-м номером. Турнир в столице Италии завершится 21 сентября. В 2019 году победительницей этих соревнований стала чешка Каролина Плишкова. В финале она обыграла британку Йоханну Конту со счётом 6:3, 6:4.
Кузнецова пробилась во второй круг турнира в Риме
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