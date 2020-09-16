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Веснина: Осака вошла в когорту великих. Она не похожа ни на кого, будто из космоса

Веснина: Осака вошла в когорту великих. Она не похожа ни на кого, будто из космоса
Теннис / WTA 0

Олимпийская чемпионка россиянка Елена Веснина поделилась мнением о победительнице Открытого чемпионата США Наоми Осаке.

«Одарённая, талантливая, физически сильная спортсменка. Она не похожа ни на кого, будто из космоса. Японский менталитет даёт ей какое-то спокойствие и рассудительность. Во время игры она ведёт себя хладнокровнее, чем многие другие сильные и известные теннисистки. Выиграв свой третий «Большой шлем», Осака вошла в когорту великих, без сомнения. Уровень её игры стремительно растёт с каждым днём», — приводит слова Весниной «Команда России».

В финале US Open Осака со счётом 1:6, 6:3, 6:3 обыграла представительницу Беларуси Викторию Азаренко. После победы на турнире японка стала третьей ракеткой мира, Азаренко — 14-й.

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