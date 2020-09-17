Фоньини: мы с Марреем презираем друг друга на корте — он с малых лет был высокомерным

Итальянский теннисист Фабио Фоньини рассказал об отношениях с двукратным олимпийским чемпионом, британцем Энди Марреем.
«С малых лет Маррей был высокомерным парнем. Длинные удары, укороченные — всеми этими выходками он словно издевался над соперником. Мы никогда не ладили, так как и он и я достаточно быстро теряем хладнокровие. На корте мы друг друга вообще презираем», — цитирует Фоньини журналист Энрико Риво на своей странице в «Твиттере».
В октябре прошлого года во время матча второго круга «Мастерса» в Шанхае между Фоньини и Марреем возникла ссора.
В третьем сете при счёте 5-5 и 15:15 Фоньини крикнул под руку британцу, когда тот бил с лёта у сетки. Маррей выразил недовольство, однако итальянец попросил соперника перестать жаловаться. Затем Энди взял гейм на подаче Фабио, и во время перехода Фоньини повторил, что британцу следует прекратить возмущаться. После этого Маррей обратился к судье, а когда итальянец вмешался в дискуссию, уроженец Глазго сказал Фоньини: «Заткнись».
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