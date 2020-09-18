Виктория Азаренко рассказала, как ей удалось всухую обыграть чемпионку Australian Open

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко поделилась впечатлениями от победы в матче с чемпионкой Australian Open американкой Софьей Кенин во втором круге турнира в Риме со счётом 6:0, 6:0.
«Думаю, такой счёт объясняется моей стабильностью. Я играла в очень умный теннис: смогла использовать большую площадь корта и меняла темп. Я очень этому рада. Но ключевым моментом было то, что я стабильно держала уровень, на котором начала матч.
Я очень умно использовала подачу. Выполняла мощные подачи, когда это была нужно, а также подавала разнообразно, когда была такая необходимость. Это было великолепно. На разминке я так здорово себя не чувствовала, а в игре всё получилось отлично. Я была больше сосредоточена на том, что сама могу делать на корте, а не на сильных сторонах соперницы. Я смогла навязать свою игру и свой ритм.
Я использовала весь арсенал своих ударов. Я всегда могла выполнять различные удары, вращения и находила углы, но не была уверена, что смогу сделать это в матче. В этот раз я просто не боялась делать вещи, которые могу делать хорошо. Я всегда стремилась учиться, прибавлять и развиваться. Это важно для выхода на следующий уровень", — цитирует Азаренко официальный сайт тура.
Следующей соперницей Виктории будет россиянка Дарья Касаткина.
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