Медведев: российские фанаты ждут многого и злятся, если я не оправдываю их ожиданий

Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся после успешного выступления в минувшем сезоне.
«Для меня главная трудность — ожидания других людей. Российские фанаты ждут многого и могут злиться, если я не оправдываю их ожиданий. Но я знаю, что делаю всё возможное, поэтому смирился с этим», — приводит слова Медведева журналист Янник Шнайдер в "Твиттере".
Помимо этого Медведев рассказал, почему пропустил турнир в Риме: «Я легко мог получить травму после US Open, поэтому я просто несколько дней потренировался на грунте во Франции».
Сегодня, 21 сентября, стартует турнир в Гамбурге (Германия). Призовой фонд соревнований — € 1 203 960. В первом круге Медведев, посеянный первым номером, сыграет с французом Уго Умбером.
- 21 сентября 2020
-
11:49
-
11:04
-
09:59
-
09:44
-
08:52
-
08:38
-
06:25
-
00:55
- 20 сентября 2020
-
23:59
-
23:42
-
22:48
-
21:05
-
20:02
-
19:50
-
18:09
-
16:50
-
16:50
-
15:27
-
13:24
-
12:52
-
12:26
-
10:43
-
09:38
-
09:30
-
06:42
-
03:44
-
01:50
-
00:50
-
00:40
- 19 сентября 2020
-
23:45
-
23:09
-
22:48
-
20:56
-
20:22
-
19:06