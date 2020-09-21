Медведев: российские фанаты ждут многого и злятся, если я не оправдываю их ожиданий

Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся после успешного выступления в минувшем сезоне.

«Для меня главная трудность — ожидания других людей. Российские фанаты ждут многого и могут злиться, если я не оправдываю их ожиданий. Но я знаю, что делаю всё возможное, поэтому смирился с этим», — приводит слова Медведева журналист Янник Шнайдер в "Твиттере".

Помимо этого Медведев рассказал, почему пропустил турнир в Риме: «Я легко мог получить травму после US Open, поэтому я просто несколько дней потренировался на грунте во Франции».

Сегодня, 21 сентября, стартует турнир в Гамбурге (Германия). Призовой фонд соревнований — € 1 203 960. В первом круге Медведев, посеянный первым номером, сыграет с французом Уго Умбером.