Кава — о заражении COVID-19 перед «Ролан Гаррос»: никаких симптомов нет, я в шоке

Польская теннисистка Катаржина Кава прокомментировала тот факт, что её тест на COVID-19 дал положительный результат за несколько дней до старта Открытого чемпионата Франции.
«К сожалению, меня сняли с „Ролан Гаррос“ из-за положительного результата теста на COVID-19. Мой первый тест был отрицательным, а уже спустя 40 часов я прошла повторный, и он оказался положительным… Никаких симптопов у меня нет, я чувствую себя очень хорошо. Проведу ближайшие дни на карантине, после чего проверюсь ещё раз.
Я в полном шоке, ведь за последние несколько недель сдала много отрицательных тестов. В целом я была очень осторожна. К сожалению, в моём случае это не сработало, но я надеюсь, что вся эта ситуация помогла остановить распространение инфекции среди других», — написала теннисистка на своей странице в «Инстаграме».
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