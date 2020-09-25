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Джокович может собрать второй «Карьерный шлем» в случае победы на «Ролан Гаррос»

Джокович может собрать второй «Карьерный шлем» в случае победы на «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Первая ракетка мира серб Новак Джокович может собрать второй «Карьерный шлем» (минимум по два раза выиграть каждый из турниров «Большого шлема») в случае победы на Открытом чемпионате Франции.

В первый раз Джокович также собрал «Карьерный шлем» в Париже, после победы на «Ролан Гаррос» в 2016 году. К тому моменту у него было 12 «Больших шлемов»: шесть побед на Australian Open, три на Уимблдоне, две на US Open и одна на «Ролан Гаррос». До второго «Карьерного шлема» Джоковичу не хватает только победы во Франции.

Лишь двум теннисистам в истории тенниса удавалось дважды собрать «Карьерный шлем» — это были австралийцы Род Лэйвер (1969) и Рой Эмерсон (1967).

Открытый чемпионат Франции пройдёт в Париже с 27 сентября по 11 октября.

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