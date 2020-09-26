Серена Уильямс: никогда не думала, что буду играть в 39 лет
23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс ответила журналистам на поздравления с днём рождения. Сегодня, 26 сентября, Серене исполнилось 39 лет.
«Честно говоря, никогда не думала, что буду играть в этом возрасте. Я совсем не выгляжу на 39 (улыбается). Но я не знаю, когда закончу. Я просто получаю удовольствие. Когда почувствую, что надо заканчивать, так и будет. Но раньше могла бы гарантировать и с большой вероятностью поставить на кон свою жизнь, что не буду играть в 39 лет.
Вообще, я просто счастливый, позитивный человек. Нужно радоваться каждому моменту, который дарит жизнь, потому что неизвестно, какой из них окажется последним», — приводит слова Уильямс Reuters.
Серена Уильямс соберёт четвёртый «Карьерный шлем», если выиграет «Ролан Гаррос»
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