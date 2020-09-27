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Плишкова рассказала о травме, которую получила перед «Ролан Гаррос»

Плишкова рассказала о травме, которую получила перед «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Чешская теннисистка Каролина Плишкова поделилась деталями повреждения, из-за которого она была вынуждена сняться с финального матча соревнований категории Premier в Риме (Италия).

«Чувствую себя значительно лучше. В пятницу и субботу уже выходила на корт. К тому же мне повезло — на „Ролан Гаррос“ стартую аж во вторник, поэтому пара дней на восстановление ещё имеется.

Что касается погоды в Париже, то условия, конечно, не самые лучшие. Тем не менее они одинаковые для всех. Конечно, будет тяжелее, чем мы привыкли, тем более учитывая, что дело касается грунта», — цитирует Плишкову Reuters.

Открытый чемпионат Франции проходит с 27 сентября по 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти. В женском турнире будет новая чемпионка — Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.

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