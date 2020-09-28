Тим, Медведев, Рублёв и Хачанов заявлены на турнир в Вене

Журналист Михал Самульски на своей странице в "Твиттере" опубликовал список теннисистов, заявленных на турнир категории «500» в Вене (Австрия).

Теннис. ATP. Турнир в Вене. Участники

1. Доминик Тим (Австрия)

2. Даниил Медведев (Россия)

3. Стефанос Циципас (Греция)

4. Маттео Берреттини (Италия)

5. Гаэль Монфис (Франция)

6. Денис Шаповалов (Канада)

7. Андрей Рублёв (Россия)

8. Давид Гоффен (Бельгия)

9. Диего Шварцман (Аргентина)

10. Фабио Фоньини (Италия)

11. Карен Хачанов (Россия)

12. Стэн Вавринка (Швейцария)

13. Пабло Карреньо-Буста (Испания)

14. Кристьян Гарин (Чили)

15. Григор Димитров (Болгария)

16. Милош Раонич (Канада)

17. Феликс Оже-Альяссим (Канада)

18. Джон Иснер (США)

19. Душан Лайович (Сербия)

20. Каспер Рууд (Норвегия)

21. Борна Чорич (Хорватия)

22. Кей Нисикори (Япония)

23. Кевин Андерсон (ЮАР)

Турнир пройдёт с 26 октября по 1 ноября.