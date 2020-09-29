Серена Уильямс: мне нужно было понять, что иногда уровень моего величия безумно высок

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс поделилась впечатлениями от выхода во второй круг «Ролан Гаррос». На старте соревнований она обыграла соотечественницу Кристи Анн со счётом 7:6 (7:2), 6:0.

«Ключевым моментом стала уверенность в себе. Мне просто нужно играть увереннее, как Серена. Вот и всё. Я только начала так играть, открывать корт, двигаться и скользить. Мне нравится грунт.

Думаю, в начале второго сета уровень игры соперницы немного упал, и я этим воспользовалась. В первой партии уровень её игры был так высок, что мне самой нужно было прибавлять", — цитирует Уильямс официальный сайт тура.

Серена также призналась, что в последнее время изменила подход к своей игре и не пытается во всём добиться идеала.

«Во все привычки я добавляла перфекционизм, поэтому, если что-то не является идеальным, то мне этого недостаточно. Я работаю над этим. В последние пару месяцев я смогла с этим справиться. Мне нужно было понять, что иногда уровень моего величия безумно высок, а победа — это всегда победа.

Мне нужно отпустить свои ожидания. Это не значит, что я буду ждать от себя меньшего. Это значит, что мне нужно иметь более реалистичные ожидания, а не ждать, что я выиграю каждое очко, каждый гейм и розыгрыш. Звучит безумно, но такова я есть. Именно поэтому я такая. Я Серена. В каких-то моментах я всё равно буду стремиться добиться чего-то идеального, но в целом нельзя оказывать на себя столь большое психологическое давление", — сказала американка.