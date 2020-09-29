«Слова Виландера были просто жалкими». Тренер Вавринки заступился за Маррея

Даниэль Вальверду, тренер швейцарского теннисиста Стэна Вавринки, выразил недовольство словами Матса Виландера, раскритиковавшего британца Энди Маррея после его вылета с Открытого чемпионата Франции.

Маррей, получивший уайлд-кард, в трёх сетах проиграл Вавринке в первом круге. После игры Виландер призвал британца объяснить, зачем он вообще участвовал в турнире и почему согласился взять уайлд-кард, не дав таким образом шанса кому-то из молодых игроков.

«Он имеет право на своё мнение. У меня же есть своё, и я думаю что слова Матса были просто жалкими», — написал Вальверду в своём «твиттере».

Сам Энди назвал это поражение худшим в своей карьере на турнирах «Большого шлема». Вальверду работал с британцем с 2010 по 2014 год.