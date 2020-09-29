Младенович проиграла сет со счёта 5:1, не реализовав 7 сетболов. Один — из-за ошибки судьи
В матче первого круга Открытого чемпионата Франции между хозяйкой кортов Кристиной Младенович и немкой Лаурой Зигемунд произошёл скандальный эпизод. Кристина вела 5:1 в первом сете и на первом сетболе должна была выиграть очко, но судья на вышке Ева Асдераки не заметила двойной отскок мяча на половине Зигемунд. После этого француженка не реализовала ещё 6 сетболов в итоге проиграла партию — 5:7.
Матч Младенович с Зигемунд — единственный, который не был приостановлен сегодня, 29 сентября, из-за дождя. Встреча проходит на центральном корте под крышей.
Победительница этого поединка за выход в третий круг поспорит либо с немкой Юлией Гёргес, либо с американкой Элисон Риске (19). Турнир завершится 12 октября.
Матчи на всех кортах «Ролан Гаррос», кроме центрального, остановлены из-за дождя
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