Младенович проиграла сет со счёта 5:1, не реализовав 7 сетболов. Один — из-за ошибки судьи

В матче первого круга Открытого чемпионата Франции между хозяйкой кортов Кристиной Младенович и немкой Лаурой Зигемунд произошёл скандальный эпизод. Кристина вела 5:1 в первом сете и на первом сетболе должна была выиграть очко, но судья на вышке Ева Асдераки не заметила двойной отскок мяча на половине Зигемунд. После этого француженка не реализовала ещё 6 сетболов в итоге проиграла партию — 5:7.

Матч Младенович с Зигемунд — единственный, который не был приостановлен сегодня, 29 сентября, из-за дождя. Встреча проходит на центральном корте под крышей.

Победительница этого поединка за выход в третий круг поспорит либо с немкой Юлией Гёргес, либо с американкой Элисон Риске (19). Турнир завершится 12 октября.