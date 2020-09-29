Джокович послал воздушный поцелуй зрителю в мерче Федерера. Видео

Первая ракетка мира Новак Джокович послал воздушный поцелуй одному из зрителей во время победного матча (6:0, 6:2, 6:3) со шведом Микаэлем Имером в первом круге Открытого чемпионата Франции.

В третьем сете Джокович ударил в сетку на подаче Имера, после чего с трибун донёсся радостный крик. Серб некоторое время смотрел в сторону кричавшего зрителя, а режиссёр трансляции показал, что это был мужчина в мерче Роджера Федерера. Джокович выиграл тот гейм и послал болельщику швейцарца воздушный поцелуй.

Посмотреть видео можно в "твиттере" Tennis Gifs. Права на видео принадлежат Eurosport.

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.