Джокович послал воздушный поцелуй зрителю в мерче Федерера. Видео

Первая ракетка мира Новак Джокович послал воздушный поцелуй одному из зрителей во время победного матча (6:0, 6:2, 6:3) со шведом Микаэлем Имером в первом круге Открытого чемпионата Франции.
В третьем сете Джокович ударил в сетку на подаче Имера, после чего с трибун донёсся радостный крик. Серб некоторое время смотрел в сторону кричавшего зрителя, а режиссёр трансляции показал, что это был мужчина в мерче Роджера Федерера. Джокович выиграл тот гейм и послал болельщику швейцарца воздушный поцелуй.
Посмотреть видео можно в "твиттере" Tennis Gifs. Права на видео принадлежат Eurosport.
Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.
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